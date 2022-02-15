مباشر في الدوري - المحلة (1)(1) المقاولون.. جووول التعااادل

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 - 14:34

كتب : FilGoal

مامادو نياس يسجل ويحتفل بهدف المقاولون العرب في سيراميكا كليوباترا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة والمقاولون العرب في إطار الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويحتل زعيم الفلاحين المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط، بينما يأتي ذئاب الجبل في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

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ق 53: جووول محمد فتح يسجل برأسية هدف التعادل للغزل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: هشام عادل يسدد كرة قوية من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 20: عمرو شعبان يتصدى ببراعة لتسديدة لويس إدوار من داخل منطقة الجزاء.

ق8: مامادو نياس جووووول. استغل خطأ حارس المحلة وانطلق داخل منطقة الجزاء ليسدد في الشباك

بداية المباراة

غزل المحلة المقاولون العرب في الدوري الدوري المصري
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