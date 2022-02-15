قائمة الإسماعيلي - الثنائي الجديد ضمن 22 لاعبا لمواجهة بيراميدز

الزمالك يعلن غياب أوباما عن مواجهة إيسترن كومباني

مواعيد مباريات الجمعة 29-4-2022 والقنوات الناقلة.. سان جيرمان يواجه ستراسبورج والدوري المصري

رابطة الأندية: تحديد المشاركين في البطولات الإفريقية بنهاية الدور الأول من الدوري

بيان - بعد أخطاء مباراة الاتحاد.. المقاولون العرب يطالب اتحاد الكرة بحكام دوليين لمبارياته

المصري يتقدم باحتجاج لاتحاد الكرة ضد الحكم محمد معروف ويطلب عدم تواجده في مبارياته

مؤتمر الشعباني: لا أعرف إن استحق الونش الطرد أم لا.. وعانينا من الإجهاد ضد الزمالك

مؤتمر فيريرا: الشوط الأول ضد المصري لم يكن جيدا.. وهذا سبب تحسننا

زيزو والجزيري يكسران صمود أحمد مسعود ويخطفان فوزا مثيرا لـ الزمالك ضد المصري