سلة – سبنسر يتحدث عن تجنيسه للعب مع مصر.. ورسالة مدرب المنتخب

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 - 00:09

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كرة سلة

تحدث الأمريكي ديواريك سبنسر لاعب نادي المصرية للاتصالات لكرة السلة عن فكرة تجنيسه للعب لصفوف المنتخب المصري.

وقال سبنسر في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "أنا متحمس للغاية لهذه الخطوة إن تمت، فخر بالنسبة لي أن أمثل منتخب مصر".

وتابع "مازالت الاجراءات لم تنته، أن العب مع منتخب مصر وأشارك في كأس العالم أمر سعيد بالنسبة لي".

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وأردف "(الكندي) روي رانا قال لي إنه يحتاج خدماتي وأنا أكدت له حماسي. هناك بعض الصعوبات للحصول على جواز السفر لأن تلك أول مرة يتم تجنيس لاعب في الرياضة المصرية".

وشدد "أتفهم اعتراض البعض نظرا إنها المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر، قد تكون خطوة صعبة للبعض ولكن بالنسبة لي وللمنتخب، فالمنتخب في حاجة لجهودي وأنا متحمس للعب مع المنتخب، إذا حدثت ساكون سعيدا وإذا لم تحدث سأشجع المنتخب المصري".

وفي وقت سابق، أوضح عمرو مصيلحي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة ورئيس لجنة المنتخبات تفاصيل تجنيس لاعب أجنبي لارتداء قميص منتخب مصر لكرة السلة.

وقال مصيلحي لـ FilGoal.com: "نسير في خطوات تجنيس الأمريكي ديورك سبنسر من أجل أن يشارك في بطولة إفريقيا لكرة السلة".

وأوضح "الخطوات قد تكون صعبة وقد لا يستطع اللحاق بالبطولة".

وأكمل "الموافقات على التجنيس ليست سهلة لكنه الأقرب".

وواصل "نجهز بديلا آخر في حال تأخرت الموافقة على تجنيس سبنسر".

وأتم "البديل لاعب كندي وفقا لرؤية المدير الفني للمنتخب المصري روي رانا ويلعب في مركز صانع الألعاب".

يذكر أن سبنسر يبلغ من العمر 40 عاما ويلعب في صفوف المصرية للاتصالات الموسم الجاري في دوري سوبر السلة رجال.

كرة سلة سبنسر
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