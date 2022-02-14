رئيس الهلال: سنأمن بعثة الأهلي بشكل كامل أثناء تواجدها في السودان

شدد هشام السوباط رئيس نادي الهلال السوداني على أن بعثة الأهلي سيتم تأمينها بشكل كامل خلال فترة تواجدها في السودان.

وقال السوباط عبر قناة أون تايم سبورتس: "هناك تنسيق مع الأمن في السودان لتأمين بعثة الأهلي بشكل كامل أثناء تواجدها في أم درمان".

وأضاف "أتوقع أن يتأهل الهلال من المجموعة رغم تعرضنا للخسارة أمام صن دوانز".

وأتم تصريحاته "بالتأكيد نلعب في مجموعة صعبة في ظل وجود الأهلي وصن داونز معنا، بالإضافة إلى المريخ وهذه المباراة قمة سودانية".

ويلعب الهلال السوداني ضد الأهلي يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الهلال أولى مبارياته في دور المجموعات أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

بينما تأجلت مباراة الأهلي الأولى أمام المريخ السوداني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.