مباشر في الدوري - الاتحاد السكندري (1)-(0) إيسترن كومباني.. جووول أول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري وإيسترن كومباني في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

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ق31. مرور رائع من أوفا وتسديدة فوق المرمى

ق27. جوووووول أول للاتحاد السكندري عن طريق أحمد عادل ميسي بعد مرور من لاعبين وتسديدة رائعة في الزاوية البعيدة

ق26. سيطرة من إيسترن كومباني بدون خطورة حقيقية على مرمى الاتحاد

ق10. تسديدة من أوفا ويتألق أحمد يحيي حارس الاتحاد في الإنقاذ

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل