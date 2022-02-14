مباشر في الدوري - الاتحاد السكندري (1)-(0) إيسترن كومباني.. جووول أول
الإثنين، 14 فبراير 2022 - 14:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري وإيسترن كومباني في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
ق31. مرور رائع من أوفا وتسديدة فوق المرمى
ق27. جوووووول أول للاتحاد السكندري عن طريق أحمد عادل ميسي بعد مرور من لاعبين وتسديدة رائعة في الزاوية البعيدة
ق26. سيطرة من إيسترن كومباني بدون خطورة حقيقية على مرمى الاتحاد
ق10. تسديدة من أوفا ويتألق أحمد يحيي حارس الاتحاد في الإنقاذ
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
تشكيل الدوري - أحمد يحيى يحرس مرمى الاتحاد.. وفراس عيفية يقود هجوم إيسترن كومباني عامر حسين يكشف لـ في الجول خريطة الدوري قبل مواجهتي السنغال.. وموقف الدوليين من الكأس المصري لـ في الجول: نواجه أزمة كبيرة بسبب تعارض مواعيد مباريات الدوري مع الكونفدرالية مدرب الإسماعيلي: الانسجام هو شرط دخول الصفقات الجديدة للتشكيل.. والفريق أصبح لديه شخصية
أخر الأخبار
الكاميرون تعلن استمرار كونسيساو 23 دقيقة | إفريقيا