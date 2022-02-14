مباشر في الدوري - الاتحاد السكندري (1)-(1) إيسترن كومباني.. جووول التعادل

الإثنين، 14 فبراير 2022 - 14:47

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - إيسترن كومباني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري وإيسترن كومباني في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

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ق51. جووووول التعادل لإيسترن كومباني عن طريق فراس العيفية بعد خطأ من صبري رحيل في التغطية

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بعد العودة لتقنية الفيديو الحكم يقرر طرد بينجامين أوفوتو بسبب تدخل العنيف وإلغاء ركلة الجزاء بسبب ارتكاب الخطأ من خارج منطقة الجزاء

ق45. ركلة جزاااء للاتحاد السكندري بعد التحام ضد عبد الغني

ق31. مرور رائع من أوفا وتسديدة فوق المرمى

ق27. جوووووول أول للاتحاد السكندري عن طريق أحمد عادل ميسي بعد مرور من لاعبين وتسديدة رائعة في الزاوية البعيدة

ق26. سيطرة من إيسترن كومباني بدون خطورة حقيقية على مرمى الاتحاد

ق10. تسديدة من أوفا ويتألق أحمد يحيي حارس الاتحاد في الإنقاذ

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الاتحاد السكندري إيسترن كومباني الدوري المصري الممتاز
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