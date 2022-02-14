مباشر مؤتمر صحفي - مرتضى منصور: منعت اللاعبين من إعلان تأييدي في الانتخابات

تابع مباشرة مع FilGoal.com المؤتمر الصحفي الخاص بمرتضى منصور رئيس الزمالك بعد فوزه بانتخابات رئاسة النادي يوم الجمعة.

ويجري المؤتمر في مقر نادي الزمالك.

ومن المنتظر حديث مرتضى منصور عن أمور عدة أبرزها الفريق الأول لكرة القدم.

وصرح مرتضى بعد فوزه بالانتخابات يوم الجمعة أنه سيتحدث عن تجديد عقدي طارق حامد وأشرف بنشرقي نجمي الفريق.

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1:50 - مرتضى: أشكر المرشحين المستقلين في الانتخابات، سيكون لهم دور في النادي

1:45 - مرتضى: منعت أي لاعب في أي فريق رياضي بالنادي من إعلان تأييده لي في الانتخابات حتى نحافظ على نزاهة العملية الانتخابية

1:30 - مرتضى: فوز القائمة بانتخابات النادي يعتبر معجزة إلهية

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1:20 - حضور مرتضى منصور لمقر المؤتمر الصحفي رفقة مجلس إدارة النادي