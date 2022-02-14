اتحاد الكرة: طلبات كيروش مجابة.. ومواجهة السنغال على استاد القاهرة بحضور لا يقل عن 50 ألفا

الإثنين، 14 فبراير 2022 - 10:36

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش - مصر

كشف حلمي مشهور عضو الاتحاد المصري لكرة القدم أن مجلس الإدارة قرر تلبية طلبات كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب من أجل التأهل لكأس العالم.

ويلعب منتخب مصر أمام السنغال ذهابا وإيابا في 24 و29 من شهر مارس الجاري لتحديد المتأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وقال حلمي مشهور عبر القناة الأولى: "الدولة لديها رغبة في تحقيق التأهل إلى كأس العالم، وطلبات كيروش لمواجهتي السنغال مجابة".

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وكشف مشهور "كيروش طلب اللعب على استاد القاهرة، وحصلنا على موافقة بإقامة مواجهة السنغال على الملعب".

وأوضح "نسعى من أجل الحصول على موافقات بحضور أكبر عدد ممكن من الجماهير في مواجهة السنغال".

وشدد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة "الحد الأدنى سيكون 50 ألف مشجعا".

وتابع مشهور "كيروش لا يترك صغيرة ولا كبيرة هو من طلب اللعب على استاد القاهرة وطلب حضور الجماهير".

واختتم عضو اتحاد الكرة تصريحاته "جمال علام رئيس الاتحاد أبلغ كيروش أن ما سيطلبه مجاب".

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