انتهت في إسبانيا - إسبانيول (2) - (2) برشلونة.. تعادل في الوقت القاتل

الأحد، 13 فبراير 2022 - 21:50

كتب : FilGoal

فرحة لاعبي برشلونة بهدف دي يونج في مرمى ديبورتيفو ألافيس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إسبانيول ضد برشلونة في الدوري الإسباني ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

--------

نهاية المباراة

ق 96 جووووووووول لوك دي يونج ينتزع التعادل برأسية بعد عرضية أداما تراوري

ق 93 طرد مزدوج.. جيرارد بيكيه ونيكو ميلاميد يغادران الملعب بعد شجار جمعهما

ق 89 لوك دي يونج بدلا من بيدري

ق 72 نيكو جونزاليس وعثمان ديمبيلي بدلا من جافي وجوردي ألبا

ق 65 جوووووووووول إسبانيول يتقدم.. داردير يرسل عرضية رائعة إلى راؤول دي توماس الذي يتسلم ويسدد ببراعة في الزاوية الضيقة

ق 62 بيير إيميريك أوباميانج بدلا من فرينكي دي يونج

ق 57 الهدف يلغى بداعي التسلل بعد اصطدام الكرة بفرينكي دي يونج في بداية اللعبة.. 1-1

ق 56 جووووووووووول جافي يسترد التقدم.. كرة طائشة سيطر عليها وتابعها في الشباك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40 جووووووووووووول التعادل.. تسديدة رائعة من سيرجي داردير من خارج المنطقة يعجز تير شتيجن عن التصدي لها

ق 23 كيدي باري يتلقى بطاقة صفراء عقب تدخل عنيف على رونالد أروخو

ق 15 أداما تراوري يسدد ولكن بجوار القائم

ق 2 جووووووووووووووووووووووول بعد دقيقة و17 ثانية برشلونة يفتتح التسجيل.. بيدري يسجل بعد عرضية رائعة من جوردي ألبا

بداية المباراة

برشلونة إسبانيول الدوري الإسباني
نرشح لكم
رجل النادي الواحد.. فالنسيا يعلن تمديد تعاقده مع خوسيه جايا بهدف قاتل.. فالكاو يقتل أتليتكو مدريد ويرفض الاحتفال نتيجة الموسم الماضي مستمرة.. إشبيلية يتعادل أمام فالنسيا وجنون في الدقائق الأخيرة الكلاسيكو يطلق الشغف في الشرق الأوسط بإقامة أحداث عملاقة في 6 دول بنزيمة: عدت لحالتي في مباراة الكلاسيكو.. وهذه حقيقة الرسالة السياسية بنزيمة بعد الفوز بالكرة الذهبية: حققت حلمي.. وبيريز جزء من عائلتي حفل الكرة الذهبية - حلم الطفولة.. بنزيمة أفضل لاعب في العالم حفل الكرة الذهبية - كورتوا أفضل حارس في العالم
أخر الأخبار
مدرب تشيلسي ينفي التفكير في قطع إعارة لاعبه 46 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
ضمنهم 6 إستادات مصرية.. كاف يعتمد ملاعب الدور الثاني من الكونفدرالية الإفريقية 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - اتحاد الكرة ينهي أزمة مستحقات الحكام 28 دقيقة | الكرة المصرية
من أجل كأس العالم.. مدرب بايرن يمنح نوير حرية العودة وقتما يشاء 32 دقيقة | قطر 2022
خبر في الجول - 14 طلبا لشركة الكرة من مجلس إدارة الأهلي قبل تسلم مهامها 59 دقيقة | الكرة المصرية
فيتوريا يحضر لقاء إنبي ضد بيراميدز ثم الزمالك أمام سموحة ساعة | الكرة المصرية
عبد ربه: مواجهة الأهلي في بداية الدوري سلاح ذو حدين ساعة | الكرة المصرية
رجل النادي الواحد.. فالنسيا يعلن تمديد تعاقده مع خوسيه جايا ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 3 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي 4 تعرف على التصنيف النهائي لفرق مجموعات إفريقيا.. قمة محتملة بين الأهلي والزمالك