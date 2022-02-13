كرة سلة - أنس أسامة: تجربة المونديال مفيدة.. واللعب مع مستويات أعلى حافز للتطور

يرى أنس أسامة لاعب سلة الزمالك أن المشاركة في كأس العالم للأندية مفيدة رغم خسارة المباراتين.

وخسر الزمالك أمام ليكلاند ماجيك الأمريكي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 113-78.

وقال أنس أسامة عبر قناة أون تايم سبورتس: "بالتأكيد هي تجربة مفيدة، عندما تخسر تكون مشاعر الحزن طاغية والمهم أن نخرج بأكبر قدر من الإيجابيات".

وتابع "لعبنا ضد مدرستين مختلفتين تماما وأبلغت اللاعبين في غرفة الملابس أننا نجحنا في زيادة مستوانا وإذا استمرينا سيكون مستوى إفريقيا والدوري أقل ونريد أن نستمر على ذلك".

وأضاف أنس "لم أشعر بوجود تخاذل في الملعب ومن يقول ذلك يتحدث بالعاطفة، كان هناك محاربة في الفترتين الثالثة والرابعة لكن ربما التسرع ومحاولة تقليص الفارق هي السبب".

وشدد أنس أسامة "أن تلعب للزمالك وتفوز ببطولة إفريقيا أمر رائع ولكن عندما تلعب مع مستويات أعلى يكون حافزا لتحسين وتطوير مستواك في المباريات المقبلة".

واختتم تصريحاته "لدينا فترة جيدة قبل منافسات بطولة إفريقيا وهي فرصة للانسجام مع المحترفين وتطوير مستوى اللاعبين من أجل المنافسة على حصد اللقب من جديد".