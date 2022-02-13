تشكيل برشلونة - أوباميانج على مقاعد البدلاء.. توريس يقود الهجوم الكتالوني

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة إسبانيول في "دربي كتالونيا" ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين للدوري الإسباني.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجينو ديست – رونالدو أروخو – جيرارد بيكيه – جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – بيدري

خط الهجوم: أداما تراوري – فيران توريس – جافي

البدلاء: نيتو – أوسكار مينجويزا – إريك جارسيا – أرناو تيناس – ريكي بويج – نيكو – فيران جوتجلا – عبد الصمد الزلزولي – عثمان ديمبيلي – بيير إيميريك أوباميانج