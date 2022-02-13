إيهاب جلال: كنا الأفضل أمام أهلي طرابلس وأهدرنا الكثير من الفرص

يرى إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز أن فريقه كان الأفضل في مواجهة أهلي طرابلس الليبي واستحق الفوز.

وفاز بيراميدز على أهلي طرابلس بهدفين لهدف، في افتتاح دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية. (طالع التفاصيل)

وقال إيهاب جلال عقب المباراة عبر قناة بي إن سبورتس: "أهدرنا الكثير من الفرص وكنا الأفضل في المباراة".

وأضاف "سيطرنا على اللعب وأهدرنا الكثير من الفرص بسبب التسرع في إنهاء الهجمات وعدم التركيز".

وأكمل "الشوط الثاني قدمنا أداء جيدا وسجلنا هدفين".

وبسؤاله عن إهدار الفرص قال: "هذه أزمة منذ بداية الموسم ومرت علينا خلال كل المباريات، ومع الوقت سنستطيع استغلال أكبر عدد من الهجمات والأهم هو الوصول للمرمى كثيرا وعدم استقبال الأهداف".

وحصد بيراميدز أول 3 نقاط في المجموعة على الصدارة انتظارا لنتيجة مباراة الصفاقسي التونسي وزاناكو الزامبي في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.