مباشر مونديال السلة - الزمالك (10)-(11) ليكلاند ماجيك.. الفترة الأولى

يلعب رجال سلة الزمالك أمام ليكلاند ماجيك الأمريكي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

وتقام المباراة على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، وكان الزمالك قد خسر في نصف النهائي أمام بورجوس الإسباني حامل اللقب.

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11-10 تقدم أول للفريق الأمريكي

6-2 ثلاثية جديدة للزمالك

3-0 ثلاثية أولى من ستروبيري

الفترة الأولى

انطلاق المباراة