مباشر مونديال السلة - الزمالك (10)-(11) ليكلاند ماجيك.. الفترة الأولى
الأحد، 13 فبراير 2022 - 16:51
كتب : FilGoal
يلعب رجال سلة الزمالك أمام ليكلاند ماجيك الأمريكي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في كأس العالم للأندية.
وتقام المباراة على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، وكان الزمالك قد خسر في نصف النهائي أمام بورجوس الإسباني حامل اللقب.
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11-10 تقدم أول للفريق الأمريكي
6-2 ثلاثية جديدة للزمالك
3-0 ثلاثية أولى من ستروبيري
الفترة الأولى
انطلاق المباراة
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