انتهت مونديال السلة - الزمالك (78)-(113) ليكلاند ماجيك.. نهاية المباراة

يلعب رجال سلة الزمالك أمام ليكلاند ماجيك الأمريكي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

وتقام المباراة على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، وكان الزمالك قد خسر في نصف النهائي أمام بورجوس الإسباني حامل اللقب.

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113-78 نهاية الفترة الرابعة والمباراة

110-76 ومتبقي 1:30

الفترة الرابعة

83-57 ونهاية الفترة الثالثة

83-55 أخر دقيقة

75-46 الفريق الأمريكي يوسع الفارق

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية

63-43 الفارق يتسع إلى 20 نقطة

51-36 ثلاثيتان متتاليتان من الزمالك تقلص الفارق

40-25 التقدم لا يزال للفريق الأمريكي ومتبقي 6:13

الفترة الثانية

30-21 ثلاثية مع نهاية الفترة الأولى وتقدم الفريق الأمريكي

25-17 ثلاثية للزمالك تقلص الفارق ومتبقي 2:30

25-12 ثلاثية جديدة

22-12 الفارق يتسع للفريق الأمريكي، وقت مستقطع للزمالك

11-10 تقدم أول للفريق الأمريكي

6-2 ثلاثية جديدة للزمالك

3-0 ثلاثية أولى من ستروبيري

الفترة الأولى

انطلاق المباراة