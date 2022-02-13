انتهت مونديال السلة - الزمالك (78)-(113) ليكلاند ماجيك.. نهاية المباراة
الأحد، 13 فبراير 2022 - 16:51
كتب : FilGoal
يلعب رجال سلة الزمالك أمام ليكلاند ماجيك الأمريكي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في كأس العالم للأندية.
وتقام المباراة على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، وكان الزمالك قد خسر في نصف النهائي أمام بورجوس الإسباني حامل اللقب.
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113-78 نهاية الفترة الرابعة والمباراة
110-76 ومتبقي 1:30
الفترة الرابعة
83-57 ونهاية الفترة الثالثة
83-55 أخر دقيقة
75-46 الفريق الأمريكي يوسع الفارق
الفترة الثالثة
نهاية الفترة الثانية
63-43 الفارق يتسع إلى 20 نقطة
51-36 ثلاثيتان متتاليتان من الزمالك تقلص الفارق
40-25 التقدم لا يزال للفريق الأمريكي ومتبقي 6:13
الفترة الثانية
30-21 ثلاثية مع نهاية الفترة الأولى وتقدم الفريق الأمريكي
25-17 ثلاثية للزمالك تقلص الفارق ومتبقي 2:30
25-12 ثلاثية جديدة
22-12 الفارق يتسع للفريق الأمريكي، وقت مستقطع للزمالك
11-10 تقدم أول للفريق الأمريكي
6-2 ثلاثية جديدة للزمالك
3-0 ثلاثية أولى من ستروبيري
الفترة الأولى
انطلاق المباراة