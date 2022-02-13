مباشر الدوري الإنجليزي - بيرنلي (0) (1) ليفربول.. نزول تياجو

الأحد، 13 فبراير 2022 - 15:44

كتب : FilGoal

فابينيو - ليفربول - بيرنلي

تابع مباشرة مباراة بيرنلي ضد ليفربول اليوم الأحد في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

ويلعب الفريقان على ملعب تيرف مور معقل بيرنلي في الرابعة مساء.

وعاد النجم المصري محمد صلاح إلى التشكيل الأساسي الفريق بعدما شارك كبديل في لقاء ليستر سيتي الأخير عقب نهاية مشاركته في كأس أمم إفريقيا

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كما عاد السنغالي ساديو ماني للتشكيل الأساسي مباشرة بعد عودته من بلاده مساء الأربعاء بعد الاحتفال باللقب الإفريقي.

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ق 59: خروج هيندرسون ونزول تياجو ألكانتارا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.44 ماني وتمريرة طويلة على صلاح لتصل إلى الحارس بوب

ق.40 جووووووووول فابينيو يفتتح التسجيل لـ ليفربول بعد تمريرة رأسية من ساديو ماني

ق.31 فرصة جديدة لـ بيرنلي وتسديدة من الهولندي فيجهورست تمر بجوار القائم

ق.29 عرضية من أرنولد يقابلها ماني على الطائر ويتصدى لها نيك بوب ببراعة كبيرة ويمنع الهدف الأول

ق,27 جاي رودريجيز يهدر هدفا مؤكدا أمام تألق جديد لـ أليسون

ق.22 مرتدة مجنونة من بيرنلي تنتهي عند فيجهورست الذي سدد برعونة وأبعدها أرنولد أمام المرمى

ق.21 تسديدة أرضية صاروخية من نابي كيتا يتصدى لها بوب ببراعة

ق.14 برونهيل يطلق تسديدة قوية لـ بيرنلي وأليسون يتصدى للركنية

ق.12 تسديدة قوية من الهولندي بيترز ظهير بيرنلي تمر بجوار قائم ليفربول ثم تخرج راية الحكم المساعد معلنة عن تسلل

ق.5 صلاح يتبادل الكرة بشكل رائع مع روبيرتسون لكن المصري يصل متأخرًا ويفشل في ترجمتها لهدف

بداية المباراة

محمد صلاح ليفربول بيرنلي
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