رغم وصوله للـ36 من عمره.. كلوب: نفاوض ميلنر للتجديد ولن يعتزل الآن

الأحد، 13 فبراير 2022 - 13:22

كتب : FilGoal

كلوب - ميلنر

أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن ناديه يفاوض المخضرم جيمس ميلنر من أجل تجديد عقده.

ميلنر وصل للـ36 من عمره ويعتبر أحد العناصر التي يعتمد عليها كلوب رغم عدم مشاركته في التشكيل الأساسي كثيرا.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "هناك مفاوضات مع جيمس ميلنر من أجل التجديد، وسنرى ما سيحدث".

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وأضاف "ليس هناك فرصة لاعتزاله العام المقبل، فهو متحمس للاستمرار في اللعب".

وتابع "يجب عليك تمديد مسيرتك الكروية لأطول فترة ممكنة طالما بإمكانك لعب كرة القدم بشكل أفضل من الآخرين".

وأتم "أدرك أن ميلنر سيكون على ما يرام عقب الاعتزال، لكن من الواضح أنه يحب ما يفعله حاليا وسيستمر لعب كرة القدم العام المقبل بالتأكيد".

ميلنر انتقل إلى صفوف ليفربول في 2015 قادما من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر، ومنذ ذلك الوقت بات أحد العناصر الرئيسية في تشكيل كلوب.

كلوب الذي مدد عقده مع ليفربول في ديسمبر 2019 قام في اليوم نفسه بالإعلان عن تمديد عقد ميلنر حتى صيف 2022.

يورجن كلوب جيمس ميلنر ليفربول
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