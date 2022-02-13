مسؤول حسابات التواصل في اتحاد السلة يرد على إيقافه بعد منشور لقاء الزمالك وبورجوس

فسر أمجد الغنيمي مسؤول حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالاتحاد المصري لكرة السلة ما نشره حساب الاتحاد أثناء مباراة الزمالك وسان بابلو بورجوس في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الجمعة.

وقال الغنيمي عبر قناة صدى البلد:"نحن بلد مستضيف للبطولة، لابد أن يكون حساب الاتحاد على مسافة واحدة من جميع الفرق، هذه هي الاحترافية".

وأضاف "حساب قناة أو ظبي الرياضية احتفل بفوز الهلال على الجزيرة في كأس العالم للأندية. حساب الاتحاد الإماراتي لكرة السلة احتفل بلاعبي فرق منافسة، لأنه مستضيف بطولة العرب للمنتخبات".

وكان الاتحاد المصري أعلن يوم السبت إيقاف الغنيمي وتحويله للتحقيق.

وشدد مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد على دعمه الكامل للزمالك، مشيرا إلى أن الأخير يمثل مصر وإفريقيا في البطولة، وذلك وفقا لما ذكره الموقع الرسمي.

وأضاف "مؤازرة الأندية المصرية في المشاركات الخارجية واجب وطني، غير معقول أن يساند أحد منافسا أجنبيا ضد فريق يمثل مصر".

ونشر حساب الاتحاد نتيجة الشوط الأول بعد انتهائه معلقا "أداء رائع من بورجوس".

وخسر الزمالك المباراة بنتيجة 78-61.

وسيواجه ليكلاند ماجيك الأمريكي اليوم الأحد في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

بينما يلعب بورجوس، حامل اللقب، ضد فلامنجو البرازيلي في النهائي.