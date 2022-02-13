طاهر أبو زيد: الأهلي هدد جوزيه بالإقالة في ولايته الأولى

الأحد، 13 فبراير 2022 - 10:35

كتب : FilGoal

محطات في حياة مانويل جوزيه

قال طاهر أبو زيد نجم مصر والأهلي السابق إن الأخير هدد مدربه مانويل جوزيه بالإقالة في موسم 2001-2002 الذي كان الأول للمدير الفني البرتغالي مع النادي.

وصرح أبو زيد عبر قناة إم.بي.سي مصر "في ذلك الوقت كنت عضوا في مجلس إدارة الأهلي، وجاء مدرب شهير جدا، فور قدومه لم تكن النتائج طيبة، وهذا طبيعي لأنه جديد على الفريق".

وواصل "كان دوما يلقي باللوم على اللاعبين، قال لمدير الكرة لن أستطيع الاستمرار، اللاعبون لا ينفذون تعليماتي، أريد مقابلة رئيس النادي لإيجاد حل".

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وأضاف "وُجهت رسالة لهذا المدرب، أمامك الملعب فقط وأن تتعامل مع مشرف الكرة، لو قدمت شكوى مرة أخرى سترحل. حقق نتائج رائعة مع الفريق لكنه رحل في نهاية الموسم".

وسئل أبو زيد، هل هذا المدرب عاد للأهلي؟ ليجيب "نعم".

ويقصد أبو زيد، المدرب جوزيه، الذي توج في موسم 2001-2002 بدوري أبطال إفريقيا مع الأهلي لكنه رحل بعد خسارة الدوري المصري الممتاز في الجولة الأخيرة حين توج الإسماعيلي باللقب.

في 2004 عاد جوزيه للأهلي ليسطر حقبة تاريخية توج خلالها بـ18 لقبا خلال 5 مواسم.

الأهلي مانويل جوزيه طاهر أبو زيد
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