إصابة باهر المحمدي بـ فيروس كورونا

السبت، 12 فبراير 2022 - 21:32

كتب : ياسر الشريف

باهر المحمدي - الإسماعيلي

أعلن الإسماعيلي إصابة باهر المحمدي مدافع الفريق بفيروس كورونا.

وقال مجدي الباز طبيب الإسماعيلي: "أجريت على اللاعب عن إيجابية حالته، فبالتالي سيغيب عن مباراة فريقه المقبلة ضمن منافسات الدوري العام".

ويستعد الإسماعيلي في الوقت الحالي لملاقاة بيراميدز مساء الأربعاء المقبل علي ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، في تاسع جولات المسابقة المحلية.

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وشارك قائد الدراويش هذا الموسم في 12 مباراة 7 في الدوري و5 بكأس رابطة الأندية المحترفة بواقع 1065 دقيقة.

ويحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط من 8 مباريات.

الإسماعيلي في الدوري باهر المحمدي
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