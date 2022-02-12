استراحة في إفريقيا - الرجاء البيضاوي (0) - (0) أمازولو.. نهاية الشوط الأول بكرة في القائم

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الرجاء البيضاوي المغربي وأمازولو الجنوب إفريقي ضمن منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا.

شهدت المجموعة انتصار وفاق سطيف الجزائري على هورويا كوناكري الغيني بهدف نظيف سجله أحمد قندوسي في الجولة الأولى.

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نهاية الشوط الأول

ق 45+2 فرصة خطيرة من أمازولو.. ماكيليني ماكولا يسدد ولكن في القائم

ق 45+1 زريدة يمرر إلى كابانجو ويمنحه فرصة على طبق من ذهب ولكن يضيعها.. الحارس يتصدى لتسديدة في المنتصف

ق 35 محمد زريدة يسقط داخل المنطقة بتدخل والحكم يرفض احتساب ركلة جزاء

ق 34 فرصة خطيرة تضيع على الرجاء بتصدي حارس أمازولو

ق 20 سيطرة من الرجاء على ثلث الساعة الأول ومحاولات دون جدوى حتى الآن

بداية المباراة