مباشر - نورويتش سيتي (0) - (0) مانشستر سيتي.. برناردو في القائم

السبت، 12 فبراير 2022 - 19:11

كتب : FilGoal

رياض محرز يحتفل بهدف مانشستر سيتي في أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نورويتش سيتي ضد مانشستر سيتي ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي الصدارة بـ60 نقطة، فيما يأتي نورويتش سيتي في المركز الثامن عشر وله 17 نقطة، حيث يحاول الخروج من منطقة الهبوط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 10 فرصة لنورويتش بمرتدة بدأها براندون ويليامز ومررها إلى تيمو بوكي الذي سدد ولكن إيدرسون يتصدى

ق 8 إلكاي جوندوجان يتلقى العرضية ويسدد بالرأس ولكن الحارس أنجوس جون يتصدى

ق 5 برناردو سيلفا يسدد ولكن في القائم

ق 3 هدف ملغي مبكر.. رياض محرز يرسل الكرة إلى فيل فودين الذي يسدد فترتد له من الحارس ليتابعها في الشباك ولكنه كان في موقع تسلل

بداية المباراة

مانشستر سيتي نورويتش الدوري الإنجليزي
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