مباشر في إيطاليا - نابولي (1) (1) إنتر.. جوووووول التعاااادل

السبت، 12 فبراير 2022 - 18:51

كتب : FilGoal

هاكان تشالهان أوجلو - إنتر ميلان × نابولي

نابولي إنتر الدوري الإيطالي
نرشح لكم
التشكيل - كوليبالي يقود دفاع نابولي.. ولاوتارو ودجيكو في هجوم إنتر ثيو هيرنانديز يجدد مع ميلان حتى 2026 فلاهوفيتش يواصل التألق ويقود يوفنتوس لمواجهة فريقه السابق في كأس إيطاليا بهدف في +93.. فيورنتينا يصعق أتالانتا ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا
أخر الأخبار
مؤتمر مدرب الهلال: لم نحترم الأهلي بالشكل المطلوب.. والاستهتار كلفنا الخسارة الثقيلة 5 دقيقة | كأس العالم للأندية
رغم القائمين والعارضة.. الزمالك يتعادل مع بترو أتليتكو +95 11 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة الـ 18 29 دقيقة | الدرجة الثانية
مئوية أنشيلوتي مع ريال مدريد سلبية.. تعادل مع فياريال 47 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر - نورويتش سيتي (0) - (1) مانشستر سيتي.. سترلينج يسجل الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
بوخوم يصعق بايرن ميونيخ برباعية ويهدي دورتموند فرصة تقليص الفارق ساعة | الدوري الألماني
وليد سليمان لـ في الجول: جمهور الأهلي على رأسي ساعة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - الأهلي يكشف سبب عدم تسلم الميدالية البرونزية بعد الفوز على الهلال ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 3 أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة 4 صعود صاروخي لـ منتخب مصر في تصنيف فيفا