مباشر في إيطاليا - نابولي (1) (1) إنتر.. جوووووول التعاااادل السبت، 12 فبراير 2022 - 18:51 كتب : FilGoal هاكان تشالهان أوجلو - إنتر ميلان × نابولي نابولي إنتر الدوري الإيطالي نرشح لكم التشكيل - كوليبالي يقود دفاع نابولي.. ولاوتارو ودجيكو في هجوم إنتر ثيو هيرنانديز يجدد مع ميلان حتى 2026 فلاهوفيتش يواصل التألق ويقود يوفنتوس لمواجهة فريقه السابق في كأس إيطاليا بهدف في +93.. فيورنتينا يصعق أتالانتا ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا أخر الأخبار مؤتمر مدرب الهلال: لم نحترم الأهلي بالشكل المطلوب.. والاستهتار كلفنا الخسارة الثقيلة 5 دقيقة | كأس العالم للأندية رغم القائمين والعارضة.. الزمالك يتعادل مع بترو أتليتكو +95 11 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة الـ 18 29 دقيقة | الدرجة الثانية مئوية أنشيلوتي مع ريال مدريد سلبية.. تعادل مع فياريال 47 دقيقة | الدوري الإسباني مباشر - نورويتش سيتي (0) - (1) مانشستر سيتي.. سترلينج يسجل الأول ساعة | الدوري الإنجليزي بوخوم يصعق بايرن ميونيخ برباعية ويهدي دورتموند فرصة تقليص الفارق ساعة | الدوري الألماني وليد سليمان لـ في الجول: جمهور الأهلي على رأسي ساعة | كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية - الأهلي يكشف سبب عدم تسلم الميدالية البرونزية بعد الفوز على الهلال ساعة | كأس العالم للأندية التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. رغم القائمين والعارضة.. الزمالك يتعادل مع بترو أتليتكو +95 وليد سليمان يعلن اعتزاله بنهاية الموسم: اللحظة الأصعب في حياتي موسيماني لـ في الجول: أنا هنا مستمر مع الأهلي ولن أذهب لأي مكان.. لدينا عمل لنكمله وليد سليمان لـ في الجول: جمهور الأهلي على رأسي عبد الحفيظ لـ في الجول: الهلال مصنف على المستوى العالمي.. وأظهرنا رغبتنا في الفوز من البداية الأكثر مشاهدة 1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 3 أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة 4 صعود صاروخي لـ منتخب مصر في تصنيف فيفا أمس اليوم غدا دوري أبطال إفريقيا 1 ماميلودي صنداونز 0 الهلال انتهت دوري أبطال إفريقيا 3 الوداد الرياضي 0 ساجرادا إسبرانسا انتهت دوري أبطال إفريقيا 0 النجم الساحلي 0 شباب بلوزداد انتهت الدوري الفرنسي 1 باريس سان جيرمان 0 ستاد رين انتهت كأس العالم للأندية | كرة سلة 61 الزمالك | كرة سلة 78 سان بابلو بورجوس | كرة سلة انتهت كأس العالم للأندية 4 الأهلي 0 الهلال انتهت كأس العالم للأندية 1 بالميراس 1 تشيلسي مباشر 40:53 الدوري الإسباني 0 فياريال 0 ريال مدريد انتهت الدوري الإسباني - أتليتكو مدريد - خيتافي لم تبدأ 22:00 دوري أبطال إفريقيا 2 الزمالك 2 بترو أتلتيكو انتهت الدوري الإسباني - إسبانيول - برشلونة لم تبدأ 22:00 الدوري الإنجليزي - بيرنلي - ليفربول لم تبدأ 16:00 الدوري الإيطالي - ميلان - سامبدوريا لم تبدأ 13:30 الدوري الإيطالي - أتالانتا - يوفنتوس لم تبدأ 21:45 الدوري الإيطالي - ساسولو - روما لم تبدأ 19:00