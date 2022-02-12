انتهت كأس العالم للأندية - بالميراس (1) - (2) تشيلسي.. أبطال أوروبا يتوجون بالمونديال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بالميراس وتشيلسي التي تقام اليوم السبت في نهائي كأس العالم للأندية 2021.

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نهاية المباراة بفوز تشيلسي بهدفين لهدف وتتويجه بكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه.

ق120: طرد مباشر للاعب بالميراس لوان لتدخله بقوة على هافيرتز.

ق117: جووووووووووول قااااتل لتشيلسي من هافيرتز من ركلة جزاء.

ق114: ركلة جزاء لتشيلسي بداعي لمسة يد على لوان.

انطلاق الشوط الإضافي الثاني.

نهاية الشوط الإضافي الأول.

انطلاق الشوط الإضافي الأول.

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله واللجوء لشوطين إضافيين.

ق76: نزول ساؤول وفيرنر بدلا من لوكاكو وأودوي

ق64: جووووول رفاييل فيجا يسجل هدف التعادل من ركلة جزاء

ق55: جووووول لوكاكو والأول

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق30: مازال التعادل السلبي مستمرا بين الفريقين.

ق24: تسديدة مباغتة عن طريق دودو لاعب بالميراس من على حدود منطقة جزاء تشيلسي مرت بشكل قريب للغاية أعلى العارضة العلوية لمرمى الحارس إدوارد ميندي.

ق17: ركلة حرة مباشرة لبالميراس على يسار منطقة جزاء تشيلسي، نفذت بعرضية إلى داخل المنطقة أبعدها الدفاع من أمام المرمى إلى مناطق وسط الملعب لترتد بتمريرة طولية إلى داخل المنطقة إرتقى لها روني برأسية تصدى لها الحارس إدوارد ميندي بثبات.

ق10: مازال التعادل السلبي مستمرا وسط ضغط من تشيلسي.

انطلاق المباراة.