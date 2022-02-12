مباشر الدوري الإسباني - فياريال (0)-(0) ريال مدريد.. الحارس يمنع هدفا من فينيسيوس

السبت، 12 فبراير 2022 - 17:15

كتب : FilGoal

إيدير ميليتاو - فرانسيس كوكولين - ريال مدريد - فياريال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فياريال وريال مدريد، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

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ق 58: الحارس يمنع فينيسوس من التسجيل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 17 أوووه القائم الأيمن ينقذ ريال مدريد. عرضية أرضية إلى أرناوت دانجوما على حدود الست ياردات والذي سدد وتصدى لها ألابا ليسدد مجددا في القائم الأيمن.

بداية المباراة

الدوري الإسباني ريال مدريد فياريال
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