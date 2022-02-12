تعادل جديد يمنع مانشستر يونايتد عن الوصول للمربع الذهبي

فشل مانشستر يونايتد في الدخول إلى المربع الذهبي بعد التعادل مع ساوثامبتون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل جادون سانشو هدف مانشستر يونايتد الوحيد، بينما كان تشي أدامز هو مسجل هدف ساوثامبتون.

التشكيل

عاد كريستيانو رونالدو لتشكيل مانشستر يونايتد الأساسي بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية.

🔴 التشكيل - رونالدو يعود أساسيا مع مانشستر يونايتد ضد ساوثامبتون pic.twitter.com/st4SRg9ssw — FilGoal (@FilGoal) February 12, 2022

هدد مانشستر يونايتد مرمى ساوثامبتون مبكرا في الدقيقة السادسة عن طريق رونالدو الذي تلقى تمريرة رائعة من سانشو لينفرد بالمرمى ويمر من الحارس ويسدد ولكن بيرو من الكرة من دخول الشباك قبل تخطيها خط المرمى.

وكاد سانشو أن يسجل من هجمة مرتدة في الدقيقة الثامنة ولكن تألق الحارس فورستر منعه من التسجيل.

وفي الدقيقة الـ 21 عاد سانشو وسجل تلك المرة من هجمة مرتدة أخرى انتهت بعرضية من راشفورد لسانشو أمام المرمى ليسجل في الشباك.

وكاد أرمسترونج أن يتعادل لساوثامبتون في الدقيقة الـ 40 ولكن دي خيا تألق ي التصدي لتسديدته.

وفي الشوط الثاني تعادل تشي أدامز لساوثامبتون سريعا مستغلا تمريرة رائعة من محمد اليونسي لينفرد بالمرمى ويسدد في الزاوية البعيدة مدركا التعادل في الدقيقة الـ 48.

وفي الدقيقة الـ 60 تألف فورستر في التصدي لتسديدة من رونالدو لترتد الكرة لدييجو دالوت الذي سدد مرة أخرى ليتألق فورتسر من جديد ويمنع هدفا على مرتين.

وألغى الحكم هدفا لرونالدو في الدقيقة الـ 73 بسبب وجوده في حالة تسلل.

وفي الدقيقة الـ 92 كاد مجواير أن يسجل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد برأسية ولكن فورستر تألق بتصد رائع مانعا فريقه من الهزيمة.

المباراة هي السادسة لرونالدو التي لا يسجل فيها على التوالي في جميع البطولات، كما إنها المباراة الثالثة على التوالي التي يتعادل فيها مانشستر يونايتد بنفس النتيجة.

بذلك التعادل ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة الـ 40 في المركزالخامس بفارق الأهاف عن ويستهام صاحب المركز الرابع، كما ارتفع رصيد ساوثامبتون للنقطة الـ 29 في المركز العاشر.