مباشر في إنجلترا - مانشستر يونايتد (0)-(0) ساوثامبتون.. فرص متتالية مهدرة

السبت، 12 فبراير 2022 - 14:24

كتب : FilGoal

راشفورد كافاني مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد وساوثامبتون في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق8. فرصة أدامز ترتد بهجمة مرتدة لمانشستر يونايتد وسانشو يهدر الاول بعد تألق من فورستر

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ق8. تشي أدامز يفشل في تسجيل الكرة من على خط المرمى والدفاع يخرج الكرة.

ق6. رونالدو يمر من الحارس ويسدد ولكن بيرو يمنع دخول الكرة من الشباك

ق5. تسديدة بعيدة من تشي أدامز

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

مانشستر يونايتد ساوثامبتون الدوري الإنجليزي الممتاز
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