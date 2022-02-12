انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (4) - (0) الهلال.. البرونزية تكتسي باللون الأحمر

تابع مباشرة مباراة الأهلي والهلال السعودي اليوم السبت في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

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نهاية المباراة بانتصار الأهلي برباعية دون رد واقتناص المارد الأحمر البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه.

ق90: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق87: لويس ميكيسوني يشارك بدلا من أحمد عبد القادر ومحمود وحيد بدلا من معلول.

ق74: تسديدة سيئة من الشحات ذهبت لخارج الملعب رغم عدم مراقبته من مدافعي الهلال.

ق72: تبديلان للهلال بمشاركة محمد البريك ومصعب الجوير بدلا من ياسر الشهراني وجانج هيونج سو.

ق69: أحمد عبد القادر يسجل هدفا خامسا ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

ق66: تسديدة قوية من حمدي فتحي لكنا ذهبت لأعلى المرمى.

ق67: تبديل ثالث للأهلي بخروج ديانج ومشاركة وليد سليمان.

ق66: تألق من علي لطفي وتصدى لانفراد من موسى ماريجا وسالم الدوسري لكن الحكم احتسب تسلل في النهاية على لاعبي الهلال.

ق64: جووووووووووووووول راااااااابع للأهلي بتسديدة رائعة جدا من السولية من خارج منطقة الجزاء.

ق55: فرصة هدف رابع للأهلي والحارس تصدى لتسديدة من محمد شريف.

تبديلان للهلال بمشاركة سلمان الفرج ومحمد الجحفلي بدلا من أندري كاريلو وجوستافو كويلار.

تبديلان للأهلي بمشاركة كريم فؤاد وحسين الشحات بدلا من محمد هاني وطاهر.

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية دون رد.

ق45: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق44: تسديدة قوية من السولية مرت أعلى مرمى الهلال بقليل.

ق40: جووووووووووووووووووووول ثاااااالث للأهلي عن طريق أحمد عبد القادر.

ق28: طرد ثان للاعب الهلال محمد كنو بعد ضربه لياسر إبراهيم بدون كرة.

ق27: تقنية الفيديو تتابع إمكانية حدوث حالة طرد أخرى للاعب الهلال.

ق18: جوووووووووول ثاااااااان للأهلي برأسية من ياسر إبراهيم.

ق17: تسديدة رائعة من محمد شريف تصدى لها حارس الهلال وحولها لركلة ركنية.

ق14: طرد مباشر لماتيوس بيريرا لاعب الهلال بعد تدخله بقوة على قدم السولية.

ق8: جووووووول أول سجله ياسر إبراهيم بضربة رأس بعد تمريرة علي معلول من ركلة حرة

ق7: خطأ لأحمد عبد القادر في اليسار في بقعة قريبة من منطقة جزاء الهلال

ق5: انطلاقة مميزة لعلي معلول في اليسار وتمريرة عرضية لكن يبعدها دفاع الهلال

ق4: ضغط قوي من الأهلي في وسط الملعب يعقد مهمة الهلال في الصعود بالكرة للثلث الهجومي

ق1: بداية قوية للأهلي ومحاولة من طاهر في اليمين الذي مرر الكرة عرضية قبل أن يبعدها الحارس العويس

بداية المباراة