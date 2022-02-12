مهند لاشين: لم أوقع للأهلي.. وأمير مرتضى يحاول ضمي للزمالك منذ 3 سنوات

السبت، 12 فبراير 2022 - 02:31

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كأس العرب - مهند لاشين

تحدث مهند لاشين لاعب منتخب مصر وطلائع الجيش عن فرص انتقاله للقطبين الأهلي والزمالك، كما روى قصة رفضه للاحتراف سابقا.

وقال لاشين في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "اللعب لمدة 120 دقيقة في الأدوار الإقصائية أحد أسباب فوز السنغال علينا. كان عاملا من العوامل بالإضافة إلى عدم وجود استشفاء جيد".

وبسؤاله هل السنغال فريق مرعب قال لاشين: "نحن فريق مرعب".

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ونفى لاشين رفضه للاحتراف الأوروبي، حيث كشف "العرض كان عربيا ولكنه لم يكن ليضعني تحت الضوء أو يفيدني كلاعب كرة قدم رغم أن المقابل المادي كان جيدا".

وروى اللاعب أزمته السابقة مع الإسماعيلي قائلا: "كنت بديلا لحسني عبد ربه وكنت ألعب. فوجئت في مباراة الزمالك في كأس مصر بوجودي خارج القائمة، وحين قلت حسبي الله ونعم الوكيل لم أكن أدعو الله ضد أحد بل أفوض أمري له".

وأضاف "فوجئت بهم يبلغوني أني خارج الفريق رغم أني وقعت عقدا على بياض لمدة 5 سنوات، ثم أعادوني مرة أخرى، ثم تخلوا عني قبل إغلاق باب القيد بأسبوع".

وأوضح "في هذه الفترة حاولت اللعب، ذهبت إلى بلدية المحلة وطنطا ولكن لم يسمحا لي بالنزول إلى الملعب فدخلت في دوامة، وكان عمري 19 أو 20 عاما. لا أكره الإسماعيلي بل أحبه".

وعن إمكانية انتقاله للأهلي أو الزمالك حين كان لاعبا في الأسيوطي (بيراميدز حاليا) قال: "علي ماهر رشحني للانتقال للأهلي والزمالك حين كنت في الأسيوطي. حين عرض علينا الإثنين قال لي إنهما أفضل من بعضهما البعض ولذلك يجب أن أختار بنفسي".

وأضاف "لم أوقع للأهلي حين كنت في الأسيوطي، ولا أوقع أبدا إلا لو تم الانتقال. كان هناك مفاوضات جادة من الزمالك، وأمير مرتضى منصور يحاول ضمي منذ 3 سنوات ولكن لم يوفق. منع الزمالك من القيد كان أحد أسباب عدم انتقالي له".

وعن رأيه في أكثر لاعب كان يستحق الانضمام لمنتخب مصر من خارج القائمة قال لاشين: "طارق حامد. حافظ على مكانه في مصر لأكثر من 5 أو 6 سنين. لاعب كبير أتعلم منه ولذلك يستحق التواجد".

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