مونديال أندية السلة – إيدجار سوزا: لعبنا شوط أول جيد لكن بورجوس سيطر بعد ذلك

الجمعة، 11 فبراير 2022 - 23:25

كتب : FilGoal

جماهير الزمالك قبل مباراة فريق السلة أمام سان باولو بورجوس في كأس العالم للأندية

يرى إيدجار سوزا لاعب فريق الزمالك لكرة السلة، بأن فريقه قدم مباراة جيدة أمام سان بابلو بورجوس، قبل أن يسيطر الفريق الإسباني بعد ذلك.

سان بابلو بورجوس فاز على الزمالك بنتيجة 78-61 في نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة السلة.

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وقال إيدجار سوزا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "سان بابلو بورجوس فريق قوي. لعبنا الشوط الأول بندية، لكنهم لعبوا الشوط الثاني بقوة وسيطروا على المباراة".

وأضاف "هذه اللحظات تاريخية رغم الخسارة. ومن الجيد أن تنتشر اللعبة وتصبح لعبة كرة السلة لعبة عالمية أكثر وأكثر".

اللاعب الدومينيكاني أكمل "لا أعرف من سيفوز بالنهائي، لكني أعتقد بأن فريق سان بابلو بورجوس الذي واجهناه، سيقدم مباراة كبيرة".

ويلعب الزمالك مع ليك لاند ماجيك الأمريكي يوم الأحد المقبل في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، فيما يلعب بورجوس مع فلامينجو البرازيلي في النهائي.

الزمالك كأس العالم للأندية لكرة السلة سان بابلو بورجوس
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