مباشر مجموعة الزمالك - الوداد (3) (0) ساجرادا.. الثاااالث

الجمعة، 11 فبراير 2022 - 20:45

كتب : FilGoal

نادي الوداد البيضاوي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الوداد المغربي وساجراد إسبيرانسا الأنجولي ضمن مباريات المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباريات ضمن المجموعة التي تضم الزمالك وبترو أتليتكو الإنجولي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

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ق 73: جاي ميينزا يسجل الثالث بتسديدة قوية على يسار الحارس من داخل منطقة الجزاء.

ق 58: رأسية من مبينزا يتصدى لها الحارس ببراعة لركنية.

ق 51: جووول من ركلة جزاء عن طريق يحيى جبران

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: جوووول أووول أشرف داري والهدف الأول للوداد.. ركلة ثابتة داخل منطقة الجزاء وبلمسة واحدة يسدد داري في الشباك.

ق 15: ركلة حرة مباشرة للضيوف وتسديدة سهلة في يد تنكاوتي.

ق 3: تسديدة من مبينزا تمر بجوار القائم الأيمن.

بداية اللقاء

دوري أبطال إفريقيا الوداد ساجرادا مجموعة الزمالك
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