مباشر مونديال أندية السلة – الزمالك (47)-(63) سان بابلو بورجوس.. نهاية الفترة الثالثة

الجمعة، 11 فبراير 2022 - 19:45

كتب : FilGoal

الزمالك - سان بابلو بورجوس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك وسان بابلو بورجوس، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة.

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نهاية الفترة الثالثة.. 63-47 لـ بورجوس.

ق. 5:30 ثنائية من أنس أسامة. 53-47 لـ بورجوس.

ثلاثية من ماكيني والفارق يتقلص. 50-42 لـ بورجوس.

ثلاثية جديدة من ستروبيري. 50-40 لـ بورجوس.

دي جي ستروبري يسجل ثلاثية.. 46-37 لـ بورجوس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول.. 44-34 لـ بورجوس.

وقت مستقطع جديد.

ق. 0:23 النتيجة الآن 44-34 لـ بورجوس.

ق. 1:40 ثنائية من إيدجار سوزا تقلص الفارق. 40-32 لـ بورجوس.

ثلاثية من هيك ديوجو. 40-30 لـ بورجوس.

ثنائية من أنس أسامة. 37-27 لـ بورجوس.

ثلاثية إسبانية جديدة. 35-34

ق. 5:48 ثنائية من إيدجار سوزا.. 32-25

ق. 6:37 32-23 لـ بورجوس.

ثلاثية من إيدجار سوزا للزمالك. 29-21 لـ بورجوس.

ثلاثيتان متتاليتان من بورجوس.. 29-18 لـ بورجوس.

ثنائية جديدة من كيجو.. 23-18

بداية الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى

ق. 1:49 ثنائية من كيجو.. 19-14 لـ بورجوس.

وقت مستقطع. النتيجة الآن 19-12 لـ بورجوس.

ق. 3:20 ثلاثية رائعة من مايكل ماكيني. 14-12 لـ بورجوس.

ق. 3:30 النتيجة الآن 14-10 لـ بورجوس.

بداية المباراة

كأس العالم للأندية لكرة السلة الزمالك سان باولو بورجوس
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