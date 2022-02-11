مباشر مونديال أندية السلة – الزمالك (47)-(53) سان بابلو بورجوس.. الفارق يتقلص
الجمعة، 11 فبراير 2022 - 19:45
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك وسان بابلو بورجوس، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة.
لمتابعة المباراة مباشرة من هنا
_ _ _
ثلاثية من ماكيني والفارق يتقلص. 50-42 لـ بورجوس.
ثلاثية جديدة من ستروبيري. 50-40 لـ بورجوس.
دي جي ستروبري يسجل ثلاثية.. 46-37 لـ بورجوس.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول.. 44-34 لـ بورجوس.
وقت مستقطع جديد.
ق. 0:23 النتيجة الآن 44-34 لـ بورجوس.
ق. 1:40 ثنائية من إيدجار سوزا تقلص الفارق. 40-32 لـ بورجوس.
ثلاثية من هيك ديوجو. 40-30 لـ بورجوس.
ثنائية من أنس أسامة. 37-27 لـ بورجوس.
ثلاثية إسبانية جديدة. 35-34
ق. 5:48 ثنائية من إيدجار سوزا.. 32-25
ق. 6:37 32-23 لـ بورجوس.
ثلاثية من إيدجار سوزا للزمالك. 29-21 لـ بورجوس.
ثلاثيتان متتاليتان من بورجوس.. 29-18 لـ بورجوس.
ثنائية جديدة من كيجو.. 23-18
بداية الفترة الثانية
نهاية الفترة الأولى
ق. 1:49 ثنائية من كيجو.. 19-14 لـ بورجوس.
وقت مستقطع. النتيجة الآن 19-12 لـ بورجوس.
ق. 3:20 ثلاثية رائعة من مايكل ماكيني. 14-12 لـ بورجوس.
ق. 3:30 النتيجة الآن 14-10 لـ بورجوس.
بداية المباراة