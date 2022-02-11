مباشر مجموعة الأهلي – الهلال (0) (1) صنداونز.. والنجم (0) (0) بلوزداد.. بداية الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الهلال السوداني وصنداونز الجنوب إفريقي ضمن مباريات المجموعة الأولى (منافسي الأهلي) في دوري أبطال إفريقيا.

وأيضا مباراة النجم الساحلي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري لحساب المجموعة الثالثة.

صنداونز × الهلال

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 26: بطاقة صفراء للغربال مهاجم بعد تدخل قوي على لاعب صندوانز.

ق 24: تغيير اضطراري لصنداونز بخروج جاستون سيرينو ومشاركة ثابيلو مورينا.

ق 7: جوووول أووول.. زواني يسجل الهدف الأول، لاعب وسط الهلال يمرر بالخطأ للخلف لتصل للاعب صنداونز الذي سدد على يمين الحارس.

ق 3: كرة طولية لمحمد عبد الرحمن يستلمها داخل منطقة الجزاء ويسدد لكن ترتطم بقدم المدافع دون خطورة على المرمى.

بداية اللقاء

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النجم الساحلي × شباب بلوزداد

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقةمن هنــــــــــــــــــــــا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 30: محاولات من كلا الفريقين لكن دون خطورة.

المباراة بطاقم تحكيم مصري: بقيادة إبراهيم نور الدين

بداية اللقاء