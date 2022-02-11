مدرب تشيلسي: لسنا طرفا في أزمة زياش مع منتخب المغرب

قال زولت لوف مساعد توماس توخيل مدرب تشيلسي إن ناديه ليس طرفا في فتور العلاقة بين حكيم زياش لاعب الفريق وبين مسؤولي منتخب المغرب.

حكيم زياش النادي : تشيلسي تشيلسي

وأعلن زياش قبل أيام أنه لن ينضم مرة أخرى لمنتخب المغرب، ويشارك اللاعب حاليا مع تشيلسي في مونديال الأندية.

وقال لوف، الذي يقود تشيلسي في البطولة في ظل غياب توخيل المصاب بفيروس كورونا، في مؤتمر صحفي:"لسنا طرفا في أزمة زياش مع المنتخب".

وواصل "راضون بأدائه مع الفريق، مركز ولعب جيدا في كأس الاتحاد وفي أول مباراة بكأس العالم للأندية".

وأضاف "نشعر أنه سعيد، يفكر في المنتخب أحيانا لكن هذه ليست مشكلتنا".

وكان وحيد خليلوزيتش مدرب المغرب استبعد زياش من قائمة الفريق التي شاركت في كأس إفريقيا 2021.

واتهم المدرب البوسني، لاعب تشيلسي، بالتكاسل وعدم الرغبة في المشاركة بالتدريبات.

وخرج المغرب من ربع نهائي البطولة على يد مصر.

ويستعد زياش مع تشيلسي لمواجهة بالميراس يوم السبت في نهائي مونديال الأندية.