مؤتمر كلوب: دياز أدى جيدا في غياب ماني وعودة محمد صلاح من بطولة مرهقة

الجمعة، 11 فبراير 2022 - 12:10

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

أوضح يورجن كلوب مدرب ليفربول أن ساديو ماني نجم فريقه قد يشارك ضد بيرنلي يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرا إلى أن لويس دياز ظهر بشكل جيد ضد ليستر سيتي يوم الخميس.

وعاد السنغالي لنادي ليفربول بعد تتويجه بكأس إفريقيا 2021 مع أسود التيرانجا على حساب مصر بركلات الترجيح، وأمام ليستر عوضه دياز في لقاء حسمه رجال كلوب بهدفين دون رد.

وقال الألماني في مؤتمر صحفي:"سنرى مدى جاهزية ماني. سنقرر بعد المران. (جوردان) هندرسون سيعود. لو لم يحدث شيء، سيلعب يوم الأحد".

أخبار متعلقة
ماذا قدم صلاح ضد ليستر سيتي في مشاركته الأولى بعد أمم إفريقيا؟ الأكثر تسديدا بين الفريقين مغربي: لن أنسى هتاف جمهور الأهلي بعد إصابتي في لقاء مونتيري كلوب: العارضة تصدت لـ محمد صلاح بعد تحرك عبقري فينجادا يكشف لـ في الجول عن خطوة محتملة من كيروش لمواجهة أزمة ضغط المباريات قبل مواجهتي السنغال

وأشاد كلوب بلاعبه لويس دياز، المنضم حديثا للفريق، الذي قدم أداء طيبا ضد ليستر سيتي يوم الخميس.

وصرح كلوب "لديه المهارة والشخصية. مباراة أولى من أفضل ما شاهدت بالنسبة للاعب جديد، لكن علينا أن نرى مدى تأقلمه، لا نستعجل. كانت فرصة جيدة لإشراكه في ظل غياب ماني وعودة محمد صلاح من بطولة مرهقة. دياز ظهر بشكل طيب".

وقلص ليفربول الفارق إلى 9 نقاط مع مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري بالفوز على ضيفه ليستر سيتي بهدفين دون رد.

وخاض سيتي مباراة أكثر من رفاق محمد صلاح.

ويحل ليفربول ضيفا على بيرنلي يوم الأحد في الجولة 25.

ليفربول كلوب ماني محمد صلاح
نرشح لكم
تقرير: أرسنال يفتح ملف جيسوس.. وسيتي يحدد سعره توخيل: كلوب يقنعك بأنه الأضعف.. ولا نريد سوى الكأس ذا صن: شجار بين لاعبي مانشستر يونايتد خلال التدريبات.. وقرار مثير للدهشة من رانجنيك لوكاكو ردا على وكيله: لن أترك أي شخص يتحدث نيابة عني تقرير برازيلي: رتوش بسيطة تفصل أرسنال عن ماركينيوس جارديان: وست هام يخطط لصفقة عربية جديدة رونالدو: متحمسون لوصول تين هاج.. وعلينا أن نمنحه الوقت مؤتمر توخيل - مصير لوكاكو وخطة الفريق أمام ليفربول
أخر الأخبار
كرة طائرة - الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا بفوز كاسح على الجمارك 2 دقيقة | رياضات أخرى
حوار - مصطفى محمد عن الفارق بين جماهير الزمالك وجالاتاسراي.. وسبب رغبته في الرحيل 16 دقيقة | المحترفون
تقرير: أرسنال يفتح ملف جيسوس.. وسيتي يحدد سعره 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ماركا: ريال مدريد يرسم مخطط الحفاظ على فينسيوس ساعة | الدوري الإسباني
كرة سلة - بولندي وسلوفيني.. الكشف عن طاقم تحكيم رابع مباريات نهائي الدوري بين الأهلي والاتحاد ساعة | رياضات أخرى
كرة يد - الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية بفوز ساحق على نيامي ساعة | رياضات أخرى
مذيع الإخبارية: السعودية تتقدم بطلب استضافة كأس آسيا 2023 بعد اعتذار الصين 2 ساعة | السعودية
تشافي: سن ليفاندوفسكي لا يعنيني.. دي يونج مهم ولكن بعض القرارات يجب اتخاذها 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 كرة يد - إلى مونديال الأندية.. الأهلي بطلا لـ السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك