مباشر انتخابات الزمالك - انتهاء فرز أصوات بعض اللجان

الجمعة، 11 فبراير 2022 - 10:33

كتب : FilGoal

انتخابات الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية لانتخابات مجلس إدارة الزمالك التي تجري في مقر النادي اليوم الجمعة.

_ _ _ _ _ _ _

نتائج لجان التصويت على منصب الرئيس.

أخبار متعلقة
قائمة بيراميدز - غياب رمضان صبحي.. وظهور الثلاثي الجديد قائمة الزمالك - انضمام سداسي المنتخب وغياب طارق حامد أمام بترو أتليتكو فان دايك: مسرورون بعودة صلاح.. الاستقبال الممتاز من الجمهور يستحقه فلاهوفيتش يواصل التألق ويقود يوفنتوس لمواجهة فريقه السابق في كأس إيطاليا

اللجنة (147)

مرتضى منصور: 163 صوت.

أحمد سليمان: 53 صوت.

عمر هريدي: صوت.

_ _ _

لجنة (114)

مرتضى منصور: 90 صوت

أحمد سليمان: 89 صوت

_ _ _

لجنة (129)

مرتضى منصور: 147 صوت.

أحمد سليمان: 102 صوت.

_ _ _

لجنة (8) – عدد الأصوات الصحيحة: 68

مرتضى منصور: 32 صوت.

أحمد سليمان: 32 صوت.

عمر هريدي: 4 أصوات

_ _ _

لجنة (16)

مرتضى منصور: 33 صوت.

أحمد سليمان: 16 صوت.

عمر هريدي: صوت واحد.

_ _ _

لجنة رقم (7)

مرتضى منصور: 34 صوت.

أحمد سليمان: 42 صوت.

عمر هريدي: صوتان

_ _ _

لجنة رقم (11)

مرتضى منصور: 41 صوت.

أحمد سليمان: 24 صوت.

عمر هريدي: صفر.

_ _

لجنة رقم (3)

مرتضى منصور: 22 صوت.

أحمد سليمان: 22صوت.

_ _ _ _

21:30 بدء فرز الأصوات رسميا

19:00 غلق باب التصويت في انتخابات مجلس إدارة الزمالك، مع السماح للموجودين حاليا داخل الخيام فقط بالإدلاء بأصواتهم.

_ _ _

المستشار مصطفى حسن عضو اللجنة القضائية العليا لانتخابات نادي الزمالك يوضح لـ FilGoal.com

"انتخابات الزمالك ستغلق في السابعة مساء، وسيتم غلق الأبواب في هذا الموعد. ولكن قد يستمر التصويت في حالة وجود أي عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنادي داخل السرداق الانتخابي بعد السابعة، سيستمر التصويت مع غلق الأبواب".

"توقعي أن تستمر فرز الأصوات حتى الساعات الأولى من يوم السبت بسبب العدد الكبير الذي حضر من أعضاء النادي".

_ _ _

4:40 - قائمة أحمد سليمان توزع هدايا على الأعضاء

4:15 - الكاتب والمخرج مدحت العدل يدلي بصوته

3:35 - إقبال كبار السن على الانتخابات

3:30 - اللجنة المشرفة على الانتخابات تطلب صناديق اقتراع إضافية لتصويت الأعضاء فيها، بعدما امتلاء الصناديق الموجودة في بعض اللجان في ظل الإقبال المكثف من أعضاء الجمعية العمومية

3:00 - إقبال كثيف وزحام في خيمة الانتخابات. محمود أبو رجيلة وأحمد عبد الحليم نجما الزمالك السابقان يدليان بوصتيهما

1:05 - استئناف التصويت

12:10 - إيقاف التصويت لأداء صلاة الجمعة

12:00 - اللجنة القضائية: يحق لـ 112877 عضوا التصويت في الانتخابات، ويكتمل النصاب القانوني إذا صوت 7500 عضو.

10:00 - استئناف العملية الانتخابية بقرار من اللجنة القضائية المشرفة

9:30 - توقف العملية الانتخابية

9:30 - اعتراض أعضاء في قائمة المرشح أحمد سليمان على كثرة لافتات الدعاية الخاصة بمنافسه مرتضى منصور

9:00 - بداية تصويت الأعضاء

No description available.

No description available.

No description available.

الزمالك انتخابات الزمالك
نرشح لكم
المشرف على انتخابات الزمالك: حدثت مشادات بين أنصار المترشحين.. وهذا سبب الأصوات الباطلة الأهلي يرفع لـ فيفا 4 نقاط غير عادلة في مونديال الأندية مونديال أندية السلة – إيدجار سوزا: لعبنا شوط أول جيد لكن بورجوس سيطر بعد ذلك مونديال الأندية للسلة – في مباراة بطلها الجمهور.. الزمالك يخسر أمام بورجوس ويلعب على الثالث
أخر الأخبار
مبابي يحسم فوزا قاتلا لـ باريس سان جيرمان في +93 أمام رين 4 دقيقة | الدوري الفرنسي
عامر حسين يكشف موعد حسم مصير كأس الموسم الماضي 5 دقيقة | الدوري المصري
لايبزج يعبر كولن بثلاثية ويرتقى للمركز الرابع في الدوري الألماني 21 دقيقة | الدوري الألماني
المشرف على انتخابات الزمالك: حدثت مشادات بين أنصار المترشحين.. وهذا سبب الأصوات الباطلة 30 دقيقة | مصر
دي خيا: مانشستر يونايتد ملعون 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يرفع لـ فيفا 4 نقاط غير عادلة في مونديال الأندية 40 دقيقة | كأس العالم للأندية
مونديال أندية السلة – إيدجار سوزا: لعبنا شوط أول جيد لكن بورجوس سيطر بعد ذلك 52 دقيقة | رياضات أخرى
مجموعة الزمالك - الوداد يستعيد توازنه بثلاثية أمام ساجرادا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 2 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) مونتيري.. إلى نصف النهائي 3 أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة 4 مباشر انتخابات الزمالك - انتهاء فرز أصوات بعض اللجان