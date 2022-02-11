مباشر انتخابات الزمالك - انتهاء فرز أصوات بعض اللجان

يقدم FilGoal.com تغطية حية لانتخابات مجلس إدارة الزمالك التي تجري في مقر النادي اليوم الجمعة.

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نتائج لجان التصويت على منصب الرئيس.

اللجنة (147)

مرتضى منصور: 163 صوت.

أحمد سليمان: 53 صوت.

عمر هريدي: صوت.

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لجنة (114)

مرتضى منصور: 90 صوت

أحمد سليمان: 89 صوت

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لجنة (129)

مرتضى منصور: 147 صوت.

أحمد سليمان: 102 صوت.

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لجنة (8) – عدد الأصوات الصحيحة: 68

مرتضى منصور: 32 صوت.

أحمد سليمان: 32 صوت.

عمر هريدي: 4 أصوات

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لجنة (16)

مرتضى منصور: 33 صوت.

أحمد سليمان: 16 صوت.

عمر هريدي: صوت واحد.

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لجنة رقم (7)

مرتضى منصور: 34 صوت.

أحمد سليمان: 42 صوت.

عمر هريدي: صوتان

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لجنة رقم (11)

مرتضى منصور: 41 صوت.

أحمد سليمان: 24 صوت.

عمر هريدي: صفر.

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لجنة رقم (3)

مرتضى منصور: 22 صوت.

أحمد سليمان: 22صوت.

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21:30 بدء فرز الأصوات رسميا

19:00 غلق باب التصويت في انتخابات مجلس إدارة الزمالك، مع السماح للموجودين حاليا داخل الخيام فقط بالإدلاء بأصواتهم.

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المستشار مصطفى حسن عضو اللجنة القضائية العليا لانتخابات نادي الزمالك يوضح لـ FilGoal.com

"انتخابات الزمالك ستغلق في السابعة مساء، وسيتم غلق الأبواب في هذا الموعد. ولكن قد يستمر التصويت في حالة وجود أي عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنادي داخل السرداق الانتخابي بعد السابعة، سيستمر التصويت مع غلق الأبواب".

"توقعي أن تستمر فرز الأصوات حتى الساعات الأولى من يوم السبت بسبب العدد الكبير الذي حضر من أعضاء النادي".

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4:40 - قائمة أحمد سليمان توزع هدايا على الأعضاء

4:15 - الكاتب والمخرج مدحت العدل يدلي بصوته

3:35 - إقبال كبار السن على الانتخابات

3:30 - اللجنة المشرفة على الانتخابات تطلب صناديق اقتراع إضافية لتصويت الأعضاء فيها، بعدما امتلاء الصناديق الموجودة في بعض اللجان في ظل الإقبال المكثف من أعضاء الجمعية العمومية

3:00 - إقبال كثيف وزحام في خيمة الانتخابات. محمود أبو رجيلة وأحمد عبد الحليم نجما الزمالك السابقان يدليان بوصتيهما

1:05 - استئناف التصويت

12:10 - إيقاف التصويت لأداء صلاة الجمعة

12:00 - اللجنة القضائية: يحق لـ 112877 عضوا التصويت في الانتخابات، ويكتمل النصاب القانوني إذا صوت 7500 عضو.

10:00 - استئناف العملية الانتخابية بقرار من اللجنة القضائية المشرفة

9:30 - توقف العملية الانتخابية

9:30 - اعتراض أعضاء في قائمة المرشح أحمد سليمان على كثرة لافتات الدعاية الخاصة بمنافسه مرتضى منصور

9:00 - بداية تصويت الأعضاء