مباشر انتخابات الزمالك - اللجنة القضائية تطلب صناديق اقتراع إضافية

يقدم FilGoal.com تغطية حية لانتخابات مجلس إدارة الزمالك التي تجري في مقر النادي اليوم الجمعة.

وستسفر الانتخابات عن مجلس إدارة جديد للقلعة البيضاء يترأس النادي حتى 2026.

وينتخب الأعضاء رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين الصندوق و6 أعضاء فوق السن و3 أعضاء تحت السن.

ويرأس نصر محمد اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ومعه مصطفى محمد وزين العابدين علي وكرم جميل وهشام أحمد وأحمد سعد. وتجري العملية الانتخابية في 10 مقرات بمجموع 182 صندوقا.

وترشحت للانتخابات 3 قوائم، الأولى يترأسها مرتضى منصور ومعه مصطفي هدهود نائبا وخالد لطيف أمينا للصندوق وجمال عبد الحميد وأحمد مرتضى وعلاء مقلد وعلي مقلد وسليمان وهدان ومريم رزق ومحمود طه وبسنت سيد جوهر وأحمد دعبس.

بينما الثانية يترأسها أحمد سليمان ومعه هشام نصر نائبا وهاني شكري أمينا للصندوق ومصطفى بدوي ومصطفى عبد الخالق وعبد الله جورج ومصطفى سيف العماري والحسيني سمير ومحمد طارق وسامح الخوانكي.

وأما الثالثة فيترأسها عمر هريدي ومعه أحمد عبد الغني نائبا ومحمد قدري أمينا للصندوق وهاني زادة وأحمد زادة وأمال زوام ومحمد رحمي وأسامة عبد الباري.

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3:35 - إقبال كبار السن على الانتخابات

3:30 - اللجنة المشرفة على الانتخابات تطلب صناديق اقتراع إضافية لتصويت الأعضاء فيها، بعدما امتلاء الصناديق الموجودة في بعض اللجان في ظل الإقبال المكثف من أعضاء الجمعية العمومية

3:00 - إقبال كثيف وزحام في خيمة الانتخابات. محمود أبو رجيلة وأحمد عبد الحليم نجما الزمالك السابقان يدليان بوصتيهما

1:05 - استئناف التصويت

12:10 - إيقاف التصويت لأداء صلاة الجمعة

12:00 - اللجنة القضائية: يحق لـ 112877 عضوا التصويت في الانتخابات، ويكتمل النصاب القانوني إذا صوت 7500 عضو.

10:00 - استئناف العملية الانتخابية بقرار من اللجنة القضائية المشرفة

9:30 - توقف العملية الانتخابية

9:30 - اعتراض أعضاء في قائمة المرشح أحمد سليمان على كثرة لافتات الدعاية الخاصة بمنافسه مرتضى منصور

9:00 - بداية تصويت الأعضاء