فان دايك: مسرورون بعودة صلاح.. الاستقبال الممتاز من الجمهور يستحقه
الجمعة، 11 فبراير 2022 - 00:13
كتب : FilGoal
أعرب فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول عن سعادته بعودة محمد صلاح إلى صفوف الفريق بعد نهاية مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2021.
فيرجيل فان دايك
النادي : ليفربول
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وتحدث فان دايك لشبكة "بي إن سبورتس" عقب الفوز على ليستر سيتي في الجولة 24 في الدوري الإنجليزي قائلا: "مسرورون بعودة محمد صلاح".
وواصل "كنا نتمنى أن يتوج باللقب لكن في بعض الأحيان تفوز وأحيانا تخسر، ساديو ماني فاز بالكأس ونحن سعداء لأجله".
وأتم "وأعتقد الاستقبال لصلاح كان ممتازا وهو يستحق ذلك، نحن نحتاجه في المباريات المقبلة وكذلك ساديو، ونحن مسرورون بعودتهما لنا".
وشهدت المباراة مشاركة صلاح فيها كبديل في الشوط الثاني وكاد يسجل هدفا لولا ارتطام تسديدته بالعارضة.
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