مباشر في إنجلترا - ليفربول (2) -(0) ليستر سيتي.. ولفرهامبتون (0) - (1) أرسنال.. جوتا يسجل الثاني
الخميس، 10 فبراير 2022 - 21:31
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي الأسبوع الرابع والعشرين للدوري الإنجليزي بين ليفربول وليستر سيتي، وبين ولفرهامبتون وأرسنال.
ليفربول × ليستر سيتي
ق 79 تسديدة من محمد صلاح ترتطم بالعارضة
ق 74 تسديدة من محمد صلاح يتصدى لها شمايكل
ق 60 تبديلين في صفوف ليستر بنزول يوري تيليمانس وكيليتشي إهيناتشو بدلا من بوباكاري سوماري وباتسون داكا
ق 59 تبديلين في صفوف ليفربول بخروج روبرتو فيرمينو كورتيس جونز ونزول محمد صلاح وهارفي إليوت
نهاية الشوط الأول
ق 34 جووووووووووووول الهدف الأول للريدز.. ديوجو جوتا يسجل بعد تمريرة من فان دايك
ق 19 تسديدة من أرنولد يتصدى لها شمايكل
ق 8 تسديدة خطيرة من جيمس ماديسون يتصدى لها أليسون بيكر
بداية المباراة
ولفرهامبتون × أرسنال
ق 81 إيدي نكيتياه بدلا من لاكازيت
ق 80 فابيو سيلفا بدلا من كونور كودي
ق 72 بوكايو ساكا يغادر الملعب ويأتي روب هولدينج بدلا منه
ق 71 هدف يسجله خيمينيز ولكن يلغى بداعي التسلل
ق 69 بطاقة حمراء! جابرييل مارتينيلي يتلقى إنذارين على التوالي ويغادر الملعب.
ق 68 تبديل في أرسنال بنزول إيميل سميث رو بدلا من مارتن أوديجارد
ق 63 تبديلين في صفوف الذئاب بنزول ريان أيت نوري وشيكينيو بدلا من فيرناندو مارسال وفرانشيسكو ترينكاو
ق 54 رأسية من ديندونكر بعد عرضية من بودينسي ولكن تمر فوق العارضة
نهاية الشوط الأول
ق 43 تسديدة خطيرة من لاكازيت ولكن جوزيه سا يتصدى
ق 42 نيلسون سيميدو يسدد ولكن بجوار القائم
ق 37 عرضية خطيرة تصل إلى راؤول خيمينيز الذي يسدد بالرأس ولكن رامسديل يتصدى
ق 25 جووووووووول أرسنال يسجل الأول.. لاكازيت يهيئ الكرة إلى جابرييل الذي يتابعها في المرمى
ق 22 بن وايت يسدد ولكن الدفاع يبعد الكرة
ق 7 تسديدة من توماس بارتي تصطدم بالدفاع
بداية المباراة