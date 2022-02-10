مباشر في إنجلترا - ليفربول (1) -(0) ليستر سيتي.. ولفرهامبتون (0) - (1) أرسنال.. جوتا يسجل
الخميس، 10 فبراير 2022 - 21:31
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي الأسبوع الرابع والعشرين للدوري الإنجليزي بين ليفربول وليستر سيتي، وبين ولفرهامبتون وأرسنال.
ليفربول × ليستر سيتي
ق 34 جووووووووووووول الهدف الأول للريدز.. ديوجو جوتا يسجل بعد تمريرة من فان دايك
ق 19 تسديدة من أرنولد يتصدى لها شمايكل
ق 8 تسديدة خطيرة من جيمس ماديسون يتصدى لها أليسون بيكر
بداية المباراة
ولفرهامبتون × أرسنال
ق 25 جووووووووول أرسنال يسجل الأول.. لاكازيت يهيئ الكرة إلى جابرييل الذي يتابعها في المرمى
ق 22 بن وايت يسدد ولكن الدفاع يبعد الكرة
ق 7 تسديدة من توماس بارتي تصطدم بالدفاع
بداية المباراة