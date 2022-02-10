مباشر في إنجلترا - ليفربول (1) -(0) ليستر سيتي.. ولفرهامبتون (0) - (1) أرسنال.. جوتا يسجل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي الأسبوع الرابع والعشرين للدوري الإنجليزي بين ليفربول وليستر سيتي، وبين ولفرهامبتون وأرسنال.

تعرف على تشكيل ليفربول من هنا

تعرف على تشكيل أرسنال من هنا

ليفربول × ليستر سيتي

ق 34 جووووووووووووول الهدف الأول للريدز.. ديوجو جوتا يسجل بعد تمريرة من فان دايك

ق 19 تسديدة من أرنولد يتصدى لها شمايكل

ق 8 تسديدة خطيرة من جيمس ماديسون يتصدى لها أليسون بيكر

بداية المباراة

ولفرهامبتون × أرسنال

ق 25 جووووووووول أرسنال يسجل الأول.. لاكازيت يهيئ الكرة إلى جابرييل الذي يتابعها في المرمى

ق 22 بن وايت يسدد ولكن الدفاع يبعد الكرة

ق 7 تسديدة من توماس بارتي تصطدم بالدفاع

بداية المباراة