محمد محمود: أمنية حياتي الفوز بكأس العالم للأندية.. وهذا ما حدث مع عمار حمدي بعد إصابته

الخميس، 10 فبراير 2022 - 20:36

كتب : أحمد الخولي

محمد محمود من خارج الملعب وقت ركلة الجزاء - الإسماعيلي × الأهلي

يتمنى محمد محمود لاعب خط وسط الأهلي أن يفوز بكأس العالم للأندية مع ناديه في المستقبل واصفا الأمر بأمنية حياته.

محمد محمود

النادي : الأهلي

الأهلي

وتحدث محمد محمود لصفحة الأهلي الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "عانيت من شد خفيف في العضلة الخلفية ولذلك لم أستطع المشاركة في كأس العالم للأندية وأتمنى الفوز بلقب إفريقيا مجددا والمشاركة في المونديال".

وواصل "أنا مشجع للأهلي قبل أن أصبح لاعبا في صفوفه، لو لست متواجدا في القائمة لن يقل حبي لزملائي أو تشجيعي للأهلي، بل المسؤولية تزداد لمساعدة زملائي وأكون أول شخص يساعد الجميع".

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وأكمل "أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجماهير والإدارة والجهاز الفني وأحاول أن أكون ولو جزء بسيط من الأهلي وأتمنى أن أسعد الجمهور".

وعن المشاركة في المونديال قال: "تمنيت الوصول لنهائي كأس العالم للأندية وأتمنى أن نصل البطولة العام المقبل ونتوج باللقب، هذه أمنية حياتي وأسعى لتحقيقها".

وشدد "الأهلي فوق الجميع وبمن حضر كل تلك الجمل ليست حديث بدون معنى بل هي حقيقية بأفعالنا".

وعن إصابة عمار حمدي زميله في الفريق بقطع في الرباط الصليبي قال: "أصعب إحساس يوم إصابتي كان مع مقابلة أسرتي لكن حزن الأب والأم كان أصعب شيء تراه في حياتك، وبعد رؤية والدتي حزينة شعرت بالانكسار".

وأردف "حينما سقط عمار حمدي في المران وقت إصابته تعبيرات وجهه كانت نفس تعبيرات وجهي عندما أصبت ضد سموحة، حاولت احتوائه قدر المستطاع وأتمنى أكون أخرجته من اللحظات الصعبة ولو جزء بسيط، أصعب إحساس له سيكون عند رؤية أسرته".

وعاد محمد محمود للحديث عن كأس العالم للأندية مجددا وقال: "المشاركة في كأس العالم للأندية إحساس لا يوصف، واجهنا صعوبات بسبب غياب اللاعبين الدوليين وضد مونتيري كان الأهلي بمن حضر وفزنا بصعوبة".

وأتم "المباراة الثانية ضد بالميراس ظهر علينا الإجهاد سواء من كان في الإمارات من قبل أو حتى اللاعبين الدوليين، وأنا متأكد من ظفرنا بالميدالية البرونزية".

ويلتقي الأهلي مع الهلال السبت المقبل في تمام الثالثة عصرا لتحديد المركزين الثالث والرابع.

محمد محمود الأهلي
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