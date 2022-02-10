مباشر في الدوري - الإسماعيلي (0) (0) فيوتشر.. فرصة للدارويش

الخميس، 10 فبراير 2022 - 19:50

كتب : FilGoal

سعد سمير وأحمد رفعت يحتفلان بهدف فيوتشر في إيسترن كومباني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي وفيوتشر في لقاء مؤجل من الجولة 8 من الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير برصيد نقطتين، فيما يحتل فيوتشر المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــا.

أخبار متعلقة
الفوز الأول.. سموحة إلى المربع الذهبي بالتفوق على البنك الأهلي تشكيل الدوري - عمر كمال أساسي مع فيوتشر.. ودييجو فرناندو يقود الإسماعيلي خبر في الجول – استاد هيئة قناة السويس قد يستضيف معسكر مصر استعدادا لـ السنغال

--

ق 32: كرة طولية لدييجو فيرناندو الذي سدد كرة لكن ضعيفة في يد الحارس.

ق 6: عرضية من أحمد رفعت تصل لكريم نيدفيد داخل المنطقة الذي يسدد لكن كرته ترتطم بالدفاع إلى ركنية.

ق 3: ركلة حرة مباشرة ينفذها أحمد رفعت تمر أعلى من العارضة بقليل

بداية اللقاء

الإسماعيلي فيوتشر الدوري المصري
نرشح لكم
عامر حسين لـ في الجول: نقل مباراة سموحة والزمالك من استاد الإسكندرية الفوز الأول.. سموحة إلى المربع الذهبي بالتفوق على البنك الأهلي تشكيل الدوري - عمر كمال أساسي مع فيوتشر.. ودييجو فرناندو يقود الإسماعيلي مدرب الإسماعيلى: نعتمد على الصفقات الجديدة بشكل تدريجى
أخر الأخبار
محمد محمود: أمنية حياتي الفوز بكأس العالم للأندية.. وهذا ما حدث مع عمار حمدي بعد إصابته 4 دقيقة | كأس العالم للأندية
عامر حسين لـ في الجول: نقل مباراة سموحة والزمالك من استاد الإسكندرية 26 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - الإسماعيلي (0) (0) فيوتشر.. فرصة للدارويش 51 دقيقة | الدوري المصري
الفوز الأول.. سموحة إلى المربع الذهبي بالتفوق على البنك الأهلي 54 دقيقة | الدوري المصري
عبد الغني شهد مديرا فنيا لـ منتخب العراق ساعة | الوطن العربي
تشكيل الدوري - عمر كمال أساسي مع فيوتشر.. ودييجو فرناندو يقود الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – استاد هيئة قناة السويس قد يستضيف معسكر مصر استعدادا لـ السنغال ساعة | منتخب مصر
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد الجولة الـ 18 ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) مونتيري.. إلى نصف النهائي 4 أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة