مباشر في الدوري - الإسماعيلي (0) (0) فيوتشر.. ضغط قوي من الضيوف

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي وفيوتشر في لقاء مؤجل من الجولة 8 من الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير برصيد نقطتين، فيما يحتل فيوتشر المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.

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ق 6: عرضية من أحمد رفعت تصل لكريم نيدفيد داخل المنطقة الذي يسدد لكن كرته ترتطم بالدفاع إلى ركنية.

ق 3: ركلة حرة مباشرة ينفذها أحمد رفعت تمر أعلى من العارضة بقليل

بداية اللقاء