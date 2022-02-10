مباشر في الدوري - البنك الأهلي (0)-(1) سموحة.. العارضة تمنع التعادل

الخميس، 10 فبراير 2022 - 17:26

كتب : FilGoal

فريق البنك الأهلي

يستضيف البنك الأهلي فريق سموحة ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل سموحة المركز السادس برصيد 12 نقطة بينما البنك الأهلي في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 68: عرضية من محمد هلال يستلمها بامبو على صدره ويسدد على الطائر كرة قوية ترتطم بالعارضة.

ق 61: عودة كريم بامبو بعد نهاية إيقافه بدلا من فادي فريد

ق 56: بطاقة صفراء لأحمد سعيد عقب عرقلة مروان حمدي.

ق 54: تسديدة قوية من مروان حمدي من الجهة اليمنى تمر بجوار القائم.

ق 50: مشاركة ناصر منسي لأول مرة بقميص البنك الأهلي بدلا من أسامة فيصل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: ركلة ثابتة ينفذها محمد هلال قوية من الجهة اليسرى يتصدى لها الهاني سليمان ببراعة.

ق 38: بطاقة صفراء لفادي فريد

ق 30: بطاقة صفراء على مروان حمدي بعد تدخل قوي على محمود سيد لاعب البنك الأهلي.

ق 22: جووول أووول عن طريق أحمد رمضان بيكهام بعد ركلة ثابتة من عبد الكبير الوادي أودعها برأسه في الشباك.

ق 15: مرور ربع ساعة هادئة في المباراة

انطلاق المباراة

الدوري المصري البنك الأهلي سموحة
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