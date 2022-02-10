مباشر في الدوري - البنك الأهلي (0)-(1) سموحة.. الهاني يتألق

يستضيف البنك الأهلي فريق سموحة ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل سموحة المركز السادس برصيد 12 نقطة بينما البنك الأهلي في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

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ق 40: ركلة ثابتة ينفذها محمد هلال قوية من الجهة اليسرى يتصدى لها الهاني سليمان ببراعة.

ق 38: بطاقة صفراء لفادي فريد

ق 30: بطاقة صفراء على مروان حمدي بعد تدخل قوي على محمود سيد لاعب البنك الأهلي.

ق 22: جووول أووول عن طريق أحمد رمضان بيكهام بعد ركلة ثابتة من عبد الكبير الوادي أودعها برأسه في الشباك.

ق 15: مرور ربع ساعة هادئة في المباراة

انطلاق المباراة