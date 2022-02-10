مباشر في الدوري - البنك الأهلي (1)-(1) سموحة.. التعاااادل

يستضيف البنك الأهلي فريق سموحة ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل سموحة المركز السادس برصيد 12 نقطة بينما البنك الأهلي في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

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ق 75: جوووول التعاااادل.. ناصر منسي يسدد كرة ترتطم بأقدام الدفاع وتسكن الشباك.

ق 68: عرضية من محمد هلال يستلمها بامبو على صدره ويسدد على الطائر كرة قوية ترتطم بالعارضة.

ق 61: عودة كريم بامبو بعد نهاية إيقافه بدلا من فادي فريد

ق 56: بطاقة صفراء لأحمد سعيد عقب عرقلة مروان حمدي.

ق 54: تسديدة قوية من مروان حمدي من الجهة اليمنى تمر بجوار القائم.

ق 50: مشاركة ناصر منسي لأول مرة بقميص البنك الأهلي بدلا من أسامة فيصل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: ركلة ثابتة ينفذها محمد هلال قوية من الجهة اليسرى يتصدى لها الهاني سليمان ببراعة.

ق 38: بطاقة صفراء لفادي فريد

ق 30: بطاقة صفراء على مروان حمدي بعد تدخل قوي على محمود سيد لاعب البنك الأهلي.

ق 22: جووول أووول عن طريق أحمد رمضان بيكهام بعد ركلة ثابتة من عبد الكبير الوادي أودعها برأسه في الشباك.

ق 15: مرور ربع ساعة هادئة في المباراة

انطلاق المباراة