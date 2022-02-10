مباشر في الدوري - البنك الأهلي (0)-(0) سموحة.. انطلاق المباراة

الخميس، 10 فبراير 2022 - 17:26

كتب : FilGoal

فريق البنك الأهلي

يستضيف البنك الأهلي فريق سموحة ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل سموحة المركز السادس برصيد 12 نقطة بينما البنك الأهلي في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

=============

انطلاق المباراة بعد قليل

الدوري المصري البنك الأهلي سموحة
نرشح لكم
أحمد مرتضى: مجلس الزمالك سدد 42 مليون جنيه مستحقات لاعبي الكرة تشكيل الدوري المصري - مروان حمدي يقود هجوم سموحة.. وهلال أساسي مع البنك الأهلي بمشاركة الزمالك والمصري.. زد ينظم بطولة جديدة للناشئين بجوائزة مالية تتجاوز 350 ألف جنيه محمود عبد الحكيم يتحدث لـ في الجول عن التوقيع للزمالك 5 مرات وحديث جوزيه ولعب الخماسي
أخر الأخبار
أحمد مرتضى: مجلس الزمالك سدد 42 مليون جنيه مستحقات لاعبي الكرة دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - البنك الأهلي (0)-(0) سموحة.. انطلاق المباراة 14 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الدوري المصري - مروان حمدي يقود هجوم سموحة.. وهلال أساسي مع البنك الأهلي 35 دقيقة | الدوري المصري
رحيم: تحقيق لقب الدوري؟ نتقدم خطوة بخطوة 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي – خماسي الفريق يخوض تدريبات بدنية والشناوي يبدأ الجري.. وعبد القادر يشارك دون التحامات 48 دقيقة | كأس العالم للأندية
بمشاركة الزمالك والمصري.. زد ينظم بطولة جديدة للناشئين بجوائزة مالية تتجاوز 350 ألف جنيه ساعة | الدوري المصري
روني يتحدث عن إمكانية تدريب مانشستر يونايتد أو إيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي
مرتضى منصور يعلن: 5 آلاف مشجع لـ الزمالك أمام بترو أتليتكو ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) مونتيري.. إلى نصف النهائي 4 أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة