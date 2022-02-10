مباشر في الدوري - البنك الأهلي (0)-(0) سموحة.. انطلاق المباراة
الخميس، 10 فبراير 2022 - 17:26
كتب : FilGoal
يستضيف البنك الأهلي فريق سموحة ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري.
ويحتل سموحة المركز السادس برصيد 12 نقطة بينما البنك الأهلي في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.
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انطلاق المباراة بعد قليل
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