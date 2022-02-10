انتهت في الدوري - البنك الأهلي (1)-(2) سموحة.. فوز الموج الأزرق

عامر حسين لـ في الجول: نقل مباراة سموحة والزمالك من استاد الإسكندرية

مباشر في الدوري - الإسماعيلي (0) (0) فيوتشر.. فرصة للدارويش

الفوز الأول.. سموحة إلى المربع الذهبي بالتفوق على البنك الأهلي