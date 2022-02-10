سترلينج: تحقيق لقب الدوري؟ نتقدم خطوة بخطوة

أوضح رحيم ستيرلنج جناح مانشستر سيتي أن فريقه لن ينظر إلى نتائج المنافسين في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم

سيتي انتصر بنتيجة 2-0 على برينتفورد وعزز صدارته لقمة الجدول بفارق 12 نقطة عن ليفربول الذي يلاقي ليستر سيتي يوم الخميس وله مباراة أخرى مؤجلة.

وقال ستيرلنج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "نحن نتقدم خطوة بخطوة، هذا كل ما يمكننا القيام به الأن".

وتابع الجناح الإنجليزي "سنستمر في محاولة الفوز بالمباريات، لا يمكننا فعل أي شيء آخر".

وأضاف "برينتفورد فريق صعب، لكننا تمسكنا بالفوز وسجلنا هدفين. حاولنا الاستمرار في خلق الفرص حتى وصلنا للانتصار".

وأكمل "كان علينا فقط الحفاظ على القوة التي نلعب بها، وأن نكون على دراية بذلك وأن نستمر في خلق الفرص".

وأتم "لقد دافعوا بشكل جيد ولديهم خطة محكمة. كان علينا فقط أن نستمر في الهجوم ونحاول العثور على الثغرات وهو ما حدث".

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 60 في الصدارة.

بينما تجمد رصيد برينتفورد عند النقطة 23 في المركز 14.