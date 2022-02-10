رحيم: تحقيق لقب الدوري؟ نتقدم خطوة بخطوة

الخميس، 10 فبراير 2022 - 16:59

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - تشيلسي - هدف دي بروين

أوضح رحيم ستيرلنج جناح مانشستر سيتي أن فريقه لن ينظر إلى نتائج المنافسين في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم

سيتي انتصر بنتيجة 2-0 على برينتفورد وعزز صدارته لقمة الجدول بفارق 12 نقطة عن ليفربول الذي يلاقي ليستر سيتي يوم الخميس وله مباراة أخرى مؤجلة.

وقال ستيرلنج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "نحن نتقدم خطوة بخطوة، هذا كل ما يمكننا القيام به الأن".

أخبار متعلقة
روني يتحدث عن إمكانية تدريب مانشستر يونايتد أو إيفرتون رقمان مميزان في انتظار محمد صلاح أمام ليستر قائد مانشستر يونايتد: علينا أن نكون أكثر قدرة على التحمل مدافع ليفربول: علينا احترام مشاعر صلاح بعد خسارة أمم إفريقيا لهذا السبب

وتابع الجناح الإنجليزي "سنستمر في محاولة الفوز بالمباريات، لا يمكننا فعل أي شيء آخر".

وأضاف "برينتفورد فريق صعب، لكننا تمسكنا بالفوز وسجلنا هدفين. حاولنا الاستمرار في خلق الفرص حتى وصلنا للانتصار".

وأكمل "كان علينا فقط الحفاظ على القوة التي نلعب بها، وأن نكون على دراية بذلك وأن نستمر في خلق الفرص".

وأتم "لقد دافعوا بشكل جيد ولديهم خطة محكمة. كان علينا فقط أن نستمر في الهجوم ونحاول العثور على الثغرات وهو ما حدث".

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 60 في الصدارة.

بينما تجمد رصيد برينتفورد عند النقطة 23 في المركز 14.

رحيم ستيرلنج مانشستر سيتي
نرشح لكم
روني يتحدث عن إمكانية تدريب مانشستر يونايتد أو إيفرتون رقمان مميزان في انتظار محمد صلاح أمام ليستر قائد مانشستر يونايتد: علينا أن نكون أكثر قدرة على التحمل مدافع ليفربول: علينا احترام مشاعر صلاح بعد خسارة أمم إفريقيا لهذا السبب
أخر الأخبار
تشكيل الدوري المصري - مروان حمدي يقود هجوم سموحة.. وهلال أساسي مع البنك الأهلي 18 دقيقة | الدوري المصري
رحيم: تحقيق لقب الدوري؟ نتقدم خطوة بخطوة 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي – خماسي الفريق يخوض تدريبات بدنية والشناوي يبدأ الجري.. وعبد القادر يشارك دون التحامات 31 دقيقة | كأس العالم للأندية
بمشاركة الزمالك والمصري.. زد ينظم بطولة جديدة للناشئين بجوائزة مالية تتجاوز 350 ألف جنيه 52 دقيقة | الدوري المصري
روني يتحدث عن إمكانية تدريب مانشستر يونايتد أو إيفرتون 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مرتضى منصور يعلن: 5 آلاف مشجع لـ الزمالك أمام بترو أتليتكو ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مرتضى منصور يوضح إجراءات انتخابات الزمالك ساعة | مصر
صنداونز يواجه الهلال في دوري أبطال إفريقيا دون جماهيره ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) مونتيري.. إلى نصف النهائي 4 أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة